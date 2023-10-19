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        Darende'de ağır hasarlı binalar yıkılıyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 09:56 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:03
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        Darende'de ağır hasarlı binalar yıkılıyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.

        Bin 700 bağımsız birimin yıkılacağı ilçede, ilk etapta Zaviye, Hacıderviş, Sungur, İbrahimpaşa ve Heyiketeği mahallelerinde bulunan ağır hasarlı meskenler yıkılacak.

        Güvenlik tedbirleri alan ekipler, iş makineleri yardımıyla Hacıderviş Mahallesi'ndeki Yıldız Sitesi'ndeki blokların yıkımına başladı.

        Yıkım işlemi sırasında toplanan enkaz belirlenen alanlara taşındı.

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