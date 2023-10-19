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        AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Zühal Özer, gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Zühal Özer, partilerinin Çevre Şehircilik ve Kültür Başkanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma komisyonuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:50
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        AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Zühal Özer, gazetecilerle bir araya geldi
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        AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Zühal Özer, partilerinin Çevre Şehircilik ve Kültür Başkanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma komisyonuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

        İl Başkanlığı binasında konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Çevre Şehircilik ve Kültür Başkanı Zühal Özer, Gazze'deki sivil katliamların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Yaralıların bulunduğu hastane katliamı sözün bittiği noktadır. Siyonist İsrail devlet terörünün bir an önce durdurulması, masum sivil kayıpların önlenmesi ve kalıcı barışın sağlanması gerekmektedir. Bu vesileyle acilen uluslararası platformların devreye girmesi için çağrıda bulunmak isterim." ifadelerini kullandı.

        Yeni il yönetiminin oluşmasıyla çevre şehircilik ve kültür konularından sorumlu il başkan yardımcısı olarak görevlendirildiğini aktaran Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde zarar gören kentin yaralarının sarılması noktasında çaba sarf edildiğini söyledi.

        Bu süreçte AK Parti Malatya İl Başkanının talimatıyla çalışma komisyonu kurulduğunu bildiren Özer, "Komisyonumuzu kurarken sürece çok yönlü bakabilmek için çeşitli meslek dallarından akademisyen hocalarımızı ve alanında uzman arkadaşlarımızı davet ettik, birlikte özverili bir şekilde çalışmalarımızı yürütmekteyiz." diye konuştu.

        Komisyonumuzun amacının kentin yeniden inşası sürecinde teknik önerilerde bulunarak, çözüme katkı sunmak olduğunu kaydeden Özer, komisyonun ilk toplantısını 21 Eylül'de gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bugüne kadar 6 toplantı yapıldığını söyledi.​​​​​​​

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