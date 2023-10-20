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        Malatya'da 1923 öğrenciyle 1923 fidan dikildi

        Malatya'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 1923 öğrenci tarafından birer fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:40 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:03
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        Malatya'da 1923 öğrenciyle 1923 fidan dikildi
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        Malatya'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 1923 öğrenci tarafından birer fidan dikildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Orduzu Pınarbaşı mevkisinde oluşturulan 100. Yıl Hatıra Ormanı'na kentteki okullardan gelen 1923 öğrenci, 1923 fidanı toprakla buluşturdu.

        Etkinliğe katılan Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da alana fidan dikti. Yazıcı ve Gürkan, çocuklara da fidan dikerken yardımcı oldu.

        Vali Yazıcı, gazetecilere, Cumhuriyet'in 100. yılında Malatya'da çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

        "Bu alanda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizasyonunda, Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla 1923 çocuğumuzla 1923 fidanı toprakla buluşturduk. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda bu fidanları diken çocuklarımız, Türkiye'nin daha güçlü ve bütün dünyaya kendini ispatlamış, bütün dünyada sözü geçen bir Türk devleti, bir Türk milleti oluşturmaya gayret ediyor olacak. Deprem gibi çok büyük bir afeti yaşamış Malatya'mızda normalleşme adına 100. yılımızda çeşitli etkinliklerimiz devam ediyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi cumhuriyet bilinci ile geleceğe hazırlayarak güçlü Türk devletinin dünyada kıyamete kadar var olması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan da Hazreti Peygamber'in "Kıyamet koptuğunu görseniz, elinizde bir fidan varsa onu toprakla buluşturun" mealindeki hadisini hatırlatarak, bu bilinçle hareket ettiklerini söyledi.

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