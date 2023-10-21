Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 100 öğrenci ile 100. yıl koreografisi oluşturuldu

        Malatya'nın Darende ilçesinde, Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlamak amacıyla 100 öğrencinin katılımıyla "100. yıl" koreografisi oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 10:20 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 100 öğrenci ile 100. yıl koreografisi oluşturuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Darende ilçesinde, Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlamak amacıyla 100 öğrencinin katılımıyla "100. yıl" koreografisi oluşturuldu.

        Cumhuriyet İlkokulu avlusunda toplanan öğrenciler, Türkiye haritası içerisinde bayrak ve 100. yıl koreografisi oluşturdu.

        Okulun sosyal medya hesaplarından da yapılan paylaşımda, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir koreografi hazırlandığı belirtildi.

        Keyifli ve güzel bir çalışma olduğu kaydedilen paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023'e sayılı günler kaldı. Bizler bu büyük coşkuyu ve gururu hep birlikte yaşamak istiyoruz. Bu nedenle, Cumhuriyet İlkokulu olarak 100. yıla özel bir koreografi hazırladık. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Sıcaklıklar artıyor! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İllerimizde hava durumu!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Tarlada ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
        Tarlada ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Dönüş tarihi belli oldu!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        Takipsizlik kararı
        Takipsizlik kararı
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        'Öldürülürlerse' korkusuyla çocuklarının isimlerini ellerine yazıyorlar
        'Öldürülürlerse' korkusuyla çocuklarının isimlerini ellerine yazıyorlar

        Benzer Haberler

        Malatya'da çeşitli suçlardan yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Malatya'da çeşitli suçlardan yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
        Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
        AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci, Merkez Çarşısı'nda devam eden çalış...
        AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci, Merkez Çarşısı'nda devam eden çalış...
        Malatya'da jandarma ekipleri trafik eğitimlerine devam ediyor
        Malatya'da jandarma ekipleri trafik eğitimlerine devam ediyor
        Malatya'da silindir makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti
        Malatya'da silindir makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti
        Kale'de yapboz yarışması düzenlendi
        Kale'de yapboz yarışması düzenlendi