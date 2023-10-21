Malatya'da Büyükşehir Belediyesi İHH'ya 14 bin 264 kutu ilaç verdi Malatya Büyükşehir Belediyesi, savaş bölgelerine gönderilmek üzere 14 bin 264 kutu ilaçı, İnsani Yardım Vakfı'na (İHH) teslim etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, savaş bölgelerine gönderilmek üzere 14 bin 264 kutu ilaçı, İnsani Yardım Vakfı’na (İHH) teslim etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Ziyan Olmasın Şifa Olsun" kampanyası çerçevesinde yıl içerisinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca savaş bölgelerine gönderilmek üzere, 3 milyon 127 bin 750 lira değerindeki 14 bin 264 kutu ilaç toplandı.

İlaçların tesliminde konuşan Sağlık Sosyal Hizmetleri Daire Başkanı Fikret Vurucu, ilaçların İHH aracılığıyla ulaştırılacağını belirterek, "Filistin'deki, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize ulaştırmak üzere teslim edeceğiz. Savaş esnasında hastanelere saldırarak, insanların ilaç ve tedavi hakkını elinden almak insanlık suçudur. Bu konuda her türlü desteğimizi İHH ile birlikte Filistin’deki, Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Vurucu, ilaç yardımında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, ilaç yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Savaşın ve mağduriyetin olduğu bölgelerde insani yardımda bulunduklarını aktaran Derin, "Filistinli mazlumlar ve garipler için ne yapabiliriz diyerek bir çalışma yapıldı. Bu vesileyle bütün dünyaya sesleniyoruz, hiçbir insanın canı bu kadar değersiz değil. Buna ses çıkarmayan herkes rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylediği gibi alçaklığın bir parçası olacaktır. İnsanın bu kadar çok insanlığın ise az olduğu bu dönemde bunlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplanan ilaçlar savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere Derin'e teslim edildi.