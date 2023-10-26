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        Battalgazi'de deprem konutları yükseliyor

        YETER ERDİNE - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde afet konutlarının inşası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:11 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:27
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        Battalgazi'de deprem konutları yükseliyor
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        YETER ERDİNE - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde afet konutlarının inşası sürüyor.

        Battalgazi ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen Elazığ merkezli deprem nedeniyle Gelinciktepe ve Meydanbaşı bölgeleriyle Bahri, Bulutlu ve Erenli mahallelerinde bir kısmı köy tipi olmak üzere toplam 2 bin konut yapılarak hak sahiplerine teslim edildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra ilçede deprem konutlarının yapım işi ihale edildi.

        Bu kapsamda, Bahçebaşı 2. etapta 599, 3. etapta 474, 4. etapta 726, Çamurlu'da ise 681 konut yapılıyor. Çamurlu Mahallesi'ndeki aynı rezerv alanına bin konutun daha yapılacağı belirtildi.

        Gelinciktepe bölgesindeki 4. etapta yer alan 726 konut, aralık ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

        Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AA muhabirine, ilçelerinde 63 bin civarında orta ve ağır hasarlı, yıkık ve yıkılacak konutun bulunduğunu, ancak depremlerin ardından kalıcı konutların inşasına başlandığını anlattı.

        İlçelerinde şu anda deprem konutlarının yapımının sürdüğünü dile getiren Güder, 2. etapta yapımı süren 599 konutun fiziki gerçekleşme oranının yüzde 80 olduğunu belirterek, "İnşallah mart ya da nisan ayında bunları tamamlayıp vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız." dedi.

        Vatandaşların yerinde dönüşüm istediğini, bu yönde çalışmaların başlatıldığını dile getiren Güder şöyle konuştu:

        "İlçede yıkılan konutların büyük kısmı merkezde. Şu anda inşaatı Battalgazi'mizde yürüyen konutlarımız var. Tabii yerinde yapılma oranlarına bakıldıktan sonra bu rakamlar arttırılacak. Yerinde dönüşüm durumuna göre rezerv alanlarda konut yapılacak."

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