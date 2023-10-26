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        Malatya'da engelli öğrencilere diş taraması yapıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında engelli öğrencilere yönelik diş taraması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:53 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:01
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        Malatya'da engelli öğrencilere diş taraması yapıldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında engelli öğrencilere yönelik diş taraması gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerde görevli diş hekimleri, Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulunda, özel öğrencilerin diş taramasını yaptı, diş macunu ve fırçası hediye etti.

        Etkinliğe katılan Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, depremin etkisini ortadan kaldırmak üzere öğrenciler ve velilere destek olmaya çalışan ekiplere teşekkür etti.

        İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de teşekkür eden Baytak, "Hayata Gülümse Projesi kapsamında yapılan etkinlikte öğrencilerimizin diş taramalarını gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda hem öğrencilerimize farklı bir ortam sağlayacak hem de onların sağlıklarının daha iyi şekilde takip edilmesi adına böyle bir projenin gerçekleştirilmesi gerçekten bizi ziyadesiyle mutlu etti." dedi.

        İl Sağlık Müdürü Erhan Berk ise Cumhuriyet'in 100. yılının coşkusunu yaşadıklarını anlatarak şöyle konuştu:

        "2. yüzyıla girerken engelli vatandaşlarımızın tüm diş sağlığıyla ilgili muayenelerini yapacağız. Malatya'da kayıtlı 3 bin 580 engelli vatandaşımızın hepsini tarayacağız. Diş macunlarını, diş fırçalarını biz veriyoruz. Onun haricinde ciddi diş problemi olan vatandaşlarımızı diş hastanemize taşıyacağız. Bütün engelli vatandaşlarımızın 2024'e girmeden diş bakımlarını yapmayı hedefliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle kampanyamızı bu güzel, nezih ortamda, bu okulumuzda başlattık. Buradaki evlatlarımızın, yavrularımızın diş bakımlarını yapıyoruz."

        İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da okulda 55 öğretmenle 142 özel öğrenciye hizmet verdiklerini belirterek, "Bugün İl Sağlık Müdürlüğümüzün kıymetli özel öğrencilerimizin sağlıklarıyla alakalı yaptığı faaliyet için buradayız. Burası özel bir alan ve çok kıymetli. Buraya her geldiğimizde vermiş olduğumuz bu hizmetten ötürü gurur duyuyoruz, nefes alıyoruz, mutlu oluyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda, tüm kurumların omuz omuza faaliyet yürüttüğü bir zaman dilimini yaşıyoruz ve buna ihtiyacımız var." diye konuştu.

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