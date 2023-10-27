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        Malatya'da belediye başkanlarından Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:36 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:36
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        Malatya'da belediye başkanlarından Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı
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        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Gürkan, mesajında, Türk milletinin inanç, cesaret ve fedakarlıkla elde ettiği, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük hediyesi olan Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutladıklarını belirterek, tarih boyunca dayatmalara ve esarete boyun eğmeyen Türk milletinin istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın dünya tarihinde görülmemiş bir kahramanlık destanıyla zafere ulaştığını vurguladı.

        Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk milletinin canı pahasına verdiği bu mücadelenin 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilan edilmesiyle adeta taçlandığını kaydeden Gürkan, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında da ülkemizde ve şehrimizde yeni yüzyılın projeleri bir bir hayata geçiriliyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

        Çınar da Cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutladıklarını vurguladı.

        Cumhuriyetin en zor şartlara ve bütün imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan Türk milletinin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydeden Çınar, Cumhuriyetin Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adı olduğunu belirtti.

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