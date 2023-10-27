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        AK Parti Malatya Gençlik Kolları üyelerinden İsrail'e protesto

        AK Parti Malatya Gençlik Kolları Teşkilatı üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:45 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:45
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        AK Parti Malatya Gençlik Kolları üyelerinden İsrail'e protesto
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        AK Parti Malatya Gençlik Kolları Teşkilatı üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Teşkilat üyesi gençler, Malatya Park AVM'deki Starbucks'a gelerek sessiz oturma eylemi yaptı.

        Bir süre oturan gençler, daha sonra kafeden ayrıldı.

        AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, eylem sonrasında yaptığı açıklamada, "Teşkilat mensuplarımızla alenen katil İsrail devletine destek veren Starbucks mağaza zincirlerinin Malatya Park AVM şubesinde oturma eylemi gerçekleştirdik. Malatya AK Gençlik olarak #saystop diyoruz." ifadesini kullandı.

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