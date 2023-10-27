AK Parti Malatya Gençlik Kolları üyelerinden İsrail'e protesto
AK Parti Malatya Gençlik Kolları Teşkilatı üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
AK Parti Malatya Gençlik Kolları Teşkilatı üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Teşkilat üyesi gençler, Malatya Park AVM'deki Starbucks'a gelerek sessiz oturma eylemi yaptı.
Bir süre oturan gençler, daha sonra kafeden ayrıldı.
AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, eylem sonrasında yaptığı açıklamada, "Teşkilat mensuplarımızla alenen katil İsrail devletine destek veren Starbucks mağaza zincirlerinin Malatya Park AVM şubesinde oturma eylemi gerçekleştirdik. Malatya AK Gençlik olarak #saystop diyoruz." ifadesini kullandı.