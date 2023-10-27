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        Malatya'da aranan 131 zanlı yakalandı

        Malatya'da çeşitli suçlardan aranan zanlılara yönelik 246 personelden oluşan 33 ekiple gerçekleştirilen operasyonda 131 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 20:29 Güncelleme: 27.10.2023 - 20:29
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        Malatya'da aranan 131 zanlı yakalandı
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        Malatya'da çeşitli suçlardan aranan zanlılara yönelik 246 personelden oluşan 33 ekiple gerçekleştirilen operasyonda 131 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 246 personelle operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 14 adres arandı, zanlıların kent genelinde ikamet harici kaldıkları yerlere de operasyon düzenlendi.

        Gözaltına alınan 131 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

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