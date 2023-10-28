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        Darende'de uçurtma şenliği düzenlendi

        Malatya'nın Darende ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 09:15 Güncelleme: 28.10.2023 - 09:15
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        Darende'de uçurtma şenliği düzenlendi
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        Malatya'nın Darende ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

        İlçe Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 Öğrenci ile 100 Uçurtma Şenliği" sloganıyla organize edilen etkinlik için öğrenciler, aileleriyle birlikte ilçe stadında bir araya geldi.

        Ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocuklar, marş ve şarkılar söyledi, ardından da uçurtma uçurdu.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Şeref Gülyer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, İlçe Gençlik Spor Müdür Mithat Böke ve beraberindeki kurum amirleri, öğrencilerle birlikte uçurtma uçurarak keyifli vakit geçirdi.

        Çocukların uçurtmasını uçurmaya yardım eden Kaymakam Gülyer, her Türk vatandaşı gibi Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Etkinlik, öğrencilerin ay yıldızlı balonları uçurmasıyla sona erdi.

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