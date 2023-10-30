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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Gürgen, Malatya'da incelemede bulundu

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, kent merkezinde yeniden inşa edilecek çarşı projesinin bulunduğu 220 dönümlük alanda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:33 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:33
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Gürgen, Malatya'da incelemede bulundu
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, kent merkezinde yeniden inşa edilecek çarşı projesinin bulunduğu 220 dönümlük alanda incelemelerde bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Gürgen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve GEDAŞ (Gayrimenkul Değerleme AŞ) Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı, Malatya Çarşısı'nın yeniden inşa edileceği alanı ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yardımcısı Gürgen, Malatya merkeze inşa edilecek konutların yerinde dönüşüm esasına göre yapılacağını anlattı.

        Konutların nereye yapılacağı konusunda çalışma yaptıklarını aktaran Gürgen, şöyle devam etti:

        "Malatya Çarşısı, 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrasında çok hasar gördü. Bizde çarşıda çalışmaları hızlandırdık. Projeyi yapacak olan yüklenici firmalar işlere başladı. Bu saatten sonra etap etap ilerleyecek bir sürecimiz var. Bir taraftan da müelliflerimiz proje üretiyorlar, inşallah burayı hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Asıl önemli olan şeylerden biri de Malatya merkezdeki Fuzuli, Cezmi Kartay ve Niyazi Mısri caddelerinde yerinde dönüşüm yapmak suretiyle 1000 tane konutumuzun bir an önce başlamasıdır. Malatya'nın ayağa kalktığını görüyoruz ve bundan da memnuniyet duyuyoruz. Malatya'yı el birliğiyle ayağa kaldıracağız."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Malatya Çarşısı'nın ayağa kalkması ve ticari hayatın canlanması için yoğun mesai harcadıklarını bildirdi.

        En kısa zamanda Malatya Çarşısı'ndaki 5 bin iş yerinin tamamlanmasını ve ilgili hak sahiplerine devrinin yapılmasını temenni eden Gürkan, "Akabinde de Malatya'nın ticari hayatının tekrardan ayağa kalkmasını istiyoruz. Yeni yapılan çarşımızı, altını sığınak ve otopark olarak, üstünü de meydan ve iş yerleri olarak inşa edeceğiz. Güzel bir şekilde Türkiye'de örnek bir projeyi yapacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımıza 3 alternatif bölge sunduk. İnşallah kısa zamanda neticelendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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