Malatya'da enkaz altında mahsur kalan köpek kurtarıldı
Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği Malatya'da, enkaz altında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği Malatya'da, enkaz altında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Gündüzbey Mahallesi Malatya-Çelikhan kara yolundaki döküm sahasında enkaz altında bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 2 saatlik çalışma sonucu köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.
İtfaiye ve belediye ekipleri, enkaz altından çıkardıkları köpeğe su ve yiyecek verdi.