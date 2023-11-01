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        Malatya'da enkaz altında mahsur kalan köpek kurtarıldı

        Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği Malatya'da, enkaz altında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:16
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        Malatya'da enkaz altında mahsur kalan köpek kurtarıldı
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        Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği Malatya'da, enkaz altında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Gündüzbey Mahallesi Malatya-Çelikhan kara yolundaki döküm sahasında enkaz altında bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 2 saatlik çalışma sonucu köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.

        İtfaiye ve belediye ekipleri, enkaz altından çıkardıkları köpeğe su ve yiyecek verdi.

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