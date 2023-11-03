Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da engellilere gıda ve kışlık giysi desteği

        3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği ve Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu, hayırseverlerin gönderdiği gıda ve kışlık kıyafet yardımlarını ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:06 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da engellilere gıda ve kışlık giysi desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği ve Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu, hayırseverlerin gönderdiği gıda ve kışlık kıyafet yardımlarını ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

        Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremleri sonrası hayırsever iş adamları tarafından engelli ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönderilen gıda ve kıyafet yardımlarının Malatya Kent Konseyi binasında ailelere ulaştırılmasına devam ediliyor.

        3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şenol Sarıcı, giyim, gıda ve yakacak yardımı noktasında binlerce aileye ulaştıklarını ifade ederek, Malatya Kent Konseyi ile birlikte engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

        Hayırseverlerden gelen gıda ve kıyafet yardımlarını kış gelmeden ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını aktaran Sarıcı, "Deprem sonrası engelli ailelere yapmış olduğumuz yardımlardan birini daha gerçekleştiriyoruz. Engelli kardeşlerimize mont, bot ve gıda yardımında bulunuyoruz. Gelen yardımları ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyoruz. Bu konuda bizlere destek olan hayırseverlere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        Damadın maganda arkadaşı düğünü kana buladı!
        Damadın maganda arkadaşı düğünü kana buladı!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Kapıyı eski eşinin üzerine kilitledi! Evi ateşe verdi!
        Kapıyı eski eşinin üzerine kilitledi! Evi ateşe verdi!
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay gönüllüleri Malatya'da depremzede çocuklarla sokak oyunları oy...
        Türk Kızılay gönüllüleri Malatya'da depremzede çocuklarla sokak oyunları oy...
        Malatya'da depremzede gazetecilere ekipman desteği
        Malatya'da depremzede gazetecilere ekipman desteği
        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Yazıhan ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Yazıhan ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Malatya Ticaret Borsası
        Malatya Ticaret Borsası
        Darende Kaymakamı Gülyer, Aile Destek Merkezi eğitmenleri ve kursiyeriyle b...
        Darende Kaymakamı Gülyer, Aile Destek Merkezi eğitmenleri ve kursiyeriyle b...
        Depremlerden etkilenen Malatya'da 69 bin 263 hak sahipliği başvurusu kabul...
        Depremlerden etkilenen Malatya'da 69 bin 263 hak sahipliği başvurusu kabul...