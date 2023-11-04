Malatya'da dut ağacı sonbaharda meyve verdi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dut ağacı kasım ayında meyve verdi.

İlçeye bağlı Yakınca Mahallesi'nde Mustafa Cantürk'e ait bahçedeki dut ağacının sonbahar mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Cantürk, AA muhabirine, dut ağacının bu mevsimde meyve vermesinin şaşkınlığını yaşadığını belirtti.

Cantürk, "Bu ağaca 3 çeşit dut aşılamıştım. Bu aylarda meyve vermiyordu. Havaların sıcak gitmesinden dolayı meyve verdi. İlk kez bu tarihte dut gördüm. Meyveler dalında duruyor." diye konuştu.