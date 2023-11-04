Karganın cevizi gömmesi görüntülendi

Malatya'nın Darende ilçesinde bir karganın cevizi gömdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bir karganın, Hacıderviş Mahallesi D-300 kara yolu yanındaki toprağa cevizi gömdüğünü gören kişi, o anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde, karganın toprağı eşerek gömdüğü cevizin üstünü kapatması ve bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Kargaların, cevizleri daha sonra yemek için toprağa gömdükleri biliniyor.

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