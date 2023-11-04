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        Karganın cevizi gömmesi görüntülendi

        Malatya'nın Darende ilçesinde bir karganın cevizi gömdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:47 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:47
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        Karganın cevizi gömmesi görüntülendi
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        Malatya'nın Darende ilçesinde bir karganın cevizi gömdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Bir karganın, Hacıderviş Mahallesi D-300 kara yolu yanındaki toprağa cevizi gömdüğünü gören kişi, o anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Görüntülerde, karganın toprağı eşerek gömdüğü cevizin üstünü kapatması ve bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

        Kargaların, cevizleri daha sonra yemek için toprağa gömdükleri biliniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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