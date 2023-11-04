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        Malatya'da ağır hasarlı 15'er katlı 3 bina aynı anda patlayıcı kullanılarak yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 15'er katlı 3 bina, aynı anda patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:40 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:40
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        Malatya'da ağır hasarlı 15'er katlı 3 bina aynı anda patlayıcı kullanılarak yıkıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 15'er katlı 3 bina, aynı anda patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

        Depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki 15'er katlı 3 blokun bulunduğu Şampiyon Sitesi'nin patlayıcıyla yıkımı için polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

        Bloklarda inceleme yapan uzman ekip, binaların belirli bölümlerine 4 bin 650 elektriksiz kapsül ve 380 kilogram dinamit yerleştirdi.

        Bloklar, gerekli önlemlerin ardından verilen komutla kapsüller patlatılarak yıkıldı.

        Öte yandan yıkımı çevredekiler de izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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