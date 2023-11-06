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        Malatya'da sonbahar renkleri hakim oldu

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya, sonbahar renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 14:03 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:03
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        Malatya'da sonbahar renkleri hakim oldu
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya, sonbahar renklerine büründü.

        Yaz aylarında yeşilliğiyle dikkati çeken kent, sonbaharın renklerini yansıtmaya başladı.

        Özellikle Yeşilyurt ilçesinin Banazı, Yakınca, Tecde ve Şentepe mahallelerinde kayısı ve çeşitli ağaçlarının sonbaharda sararmasıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.

        İlçe sonbaharın güzelliğini ziyaretçilerin gözlerinin önüne seriyor.

        Turgut Özal Tabiat ve Hürriyet Parkı'nda da sonbaharla güzel görüntüler ortaya çıkarken, bu noktalar vatandaşların sonbahar fotoğrafı çekmek için uğrak yerleri oluyor.

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