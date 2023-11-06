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        Malatya'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

        Malatya'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 18:13 Güncelleme: 06.11.2023 - 18:20
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        Malatya'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, bu kapsamda Adana'dan Malatya'ya gelen şüpheli iki araçta yaptığı aramada, 13 tabanca ile 7 bin 448 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan F.Ş.B, Y.A, H.C.S, İ.B, S.D. ve A.F.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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