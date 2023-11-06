Malatya'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
Malatya'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, bu kapsamda Adana'dan Malatya'ya gelen şüpheli iki araçta yaptığı aramada, 13 tabanca ile 7 bin 448 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.Ş.B, Y.A, H.C.S, İ.B, S.D. ve A.F.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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