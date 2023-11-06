Yerinde dönüşüm bilgilendirme tırı Malatya'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında, bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla görevlendirilen tır, Malatya'ya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında, bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla görevlendirilen tır, Malatya'ya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, depremden etkilenen vatandaşlara Yerinde Dönüşüm Projesi çerçevesinde bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla görevlendirilen "Yerinde Dönüşüm Bilgilendirme Tırı" Malatya Park önünde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Genel Sekreter Latif Okyay ile bilgilendirme tırında incelemelerde bulundu.

Gürkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, gerek Malatya'da gerekse de depremden etkilenen diğer illerde bir taraftan kalıcı iş yerleri ve kalıcı konutlar yaparken, bir taraftan da vatandaşları bilgilendirmeye devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bilgilendirme tırı Malatya'mıza geldi ve Malatya'mızdaki hak sahipliği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Bilgilendirme tırına baktığımız zaman 750 bin TL hibe 750 bin TL kredi, konutların yerinde dönüşümünün yapılması için uygulanan miktar. Yine iş yerlerinde yapılacak yerinde dönüşüm için 400 bin TL hibe 400 bin TL kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe 1 Milyon TL kredi şeklinde uygulamalar var. Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak ve yerinde dönüşümü temin etmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, vatandaşlarımızı bilgilendiriyor. Biz de bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak Yerinde Dönüşüm Dairesi Başkanlığını kurduk. Yerinde Dönüşüm Dairesi Başkanlığımız 3 şube müdürlüğü ile vatandaşlarımıza hizmet verecektir. İnşallah hızlı bir şekilde şehrimizi el birliğiyle ayağa kaldıracağız. Bu anlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve ilgili görevli arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımız, 11 ilimizi tekrara ayağa kaldıracak. Malatya'mızı da mazisine layık istikbaline hazırlayacağız."