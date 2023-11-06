Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Malatya'da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir şüphelinin batı illerinden otobüsle yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi kente getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 5 bin 558 yeşil reçeteye tabi hap ile 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti iddiasıyla gözaltına alınan zanlı D.A. işlemleri için emniyete götürüldü.