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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Malatya'da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 19:01 Güncelleme: 06.11.2023 - 19:04
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir şüphelinin batı illerinden otobüsle yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi kente getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 5 bin 558 yeşil reçeteye tabi hap ile 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti iddiasıyla gözaltına alınan zanlı D.A. işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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