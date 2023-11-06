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        Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesinden "şüpheli işlem" açıklaması:

        Malatya'daki Yeşilyurt Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde şüpheli bir işlem tespit edilmesi üzerine 4 personelin açığa alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 22:28 Güncelleme: 06.11.2023 - 22:28
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        Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesinden "şüpheli işlem" açıklaması:
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        Malatya'daki Yeşilyurt Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde şüpheli bir işlem tespit edilmesi üzerine 4 personelin açığa alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen hizmetlerin daha sağlam ve güvenli olması için Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatlarıyla her bir aşamada denetim yapıldığı belirtildi.

        Denetimler sonucu Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde şüpheli bir işlem tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Konunun Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a iletilmesine müteakip, bekletilmeksizin gerekli soruşturmayı yapmak üzere müfettiş tayin edilmiştir. Müfettiş tarafından yapılan ilk incelemede, soruşturmanın salahiyeti açısından 4 personel, Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın talimatıyla açığa alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş ve konu ile ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Savcılık tarafından konu ile ilgili gizlilik kararı verilmiş olup, olayın adli ve idari açıdan soruşturması devam etmektedir."

        Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Yeşilyurt Belediyesinde "sahte evrak düzenleyerek belediyeye ait arsaların satışına yönelik" usulsüzlükle ilgili, biri belediye personeli 6 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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