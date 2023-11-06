Malatya'daki kavgada bir kişi silahla, bir kişi darp sonucu yaralandı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla, 1 kişi darp sonucu yaralandı, olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla, 1 kişi darp sonucu yaralandı, olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kiltepe Mahallesi Tamirciler Sokak'ta, iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada M.Ş. tabancayla, V.S. ise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.