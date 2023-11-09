Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 195 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 170,00 195,00 3 No'lu şekerpare kayısı Kg 145,22 145,22 Dut kurusu Kg 80,00 80,00 Buğday Kg 6,51 6,51