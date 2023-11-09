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        Malatya Ticaret Borsası

        Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 195 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:35 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:35
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        Malatya Ticaret Borsası
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        Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 195 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Kuru kayısı Kg 170,00 195,00
        3 No&#39;lu şekerpare kayısı Kg 145,22 145,22
        Dut kurusu Kg 80,00 80,00
        Buğday Kg 6,51 6,51

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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