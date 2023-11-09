Malatya'da eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

İskender Mahallesi Valide Sultan Sokak'taki bir apartmanda dün tartıştığı eşi Ayten N'yi tüfekle öldüren A.N'nin (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

A.N, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ayten N'nin cenazesi, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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