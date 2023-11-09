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        Malatya'da 10 Kasım mesajları

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Cumhuriyet'in kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:21 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:21
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        Malatya'da 10 Kasım mesajları
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        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Cumhuriyet'in kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gürkan, mesajında, Türk milletine çağdaş ve bağımsız bir Türkiye bırakan Atatürk'ü bugün daha iyi anladıklarını vurguladı.

        Millet olarak birlik ve beraberliği daim kıldıkları sürece ilerleyecek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacaklarını belirten Gürkan, "Bunun için de daha fazla çalışıp, daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, vefatının 85. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarıyla vatan toprakları için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

        Mehmet Çınar da vatan topraklarının savunulmasında, milletin istiklale kavuşma mücadelesinde önderlik yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milleti müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başardığını, Türkiye'nin bağımsızlığı ülküsünü benimsemiş büyük bir devlet adamı olduğunu belirtti.

        Çınar, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve ilkelerinden aldıkları ilhamla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Büyük ve güçlü Türkiye" idealleri doğrultusunda belirlenen hedefe emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade etti.

        MHP İl Başkanı Gök de Atatürk'ün milleti uyandırdığını ve bağımsızlık meşalesini yakarak Türk milletinin yolunu aydınlattığını ifade ederek, dünyanın ender rastladığı dehanın, gururlu ve başı dik savunucuları olduklarını kaydetti.

        Atatürk'ün hatıralarını, hedeflerini, çizdiği rotayı kimselere bırakmayacaklarını, MHP olarak her daim sancağını taşımaktan iftihar edeceklerini belirten Gök, "Biz kimsenin düşmanı değiliz, yalnız insanlığın düşmanı olanlara düşmanız.' diyerek yıllar öncesinden tüm dünyaya büyük insanlık dersleri veren ve bizlere hür ve tam bağımsız bir vatan bırakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarız. Sadece bedenen aramızda ayrılmış olmasından müteessir, fikirleri ve bize miras bıraktığı değerlerden ötürü gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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