Malatya'da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kitap seti verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, üniversite sınavına hazırlanan 700 öğrenciye kitap seti dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce ilçede lise öğrencilerine üniversite sınavına hazırlık sürecinde yardımcı olmak amacıyla toplamda 700 TYT ve AYT kitap seti dağıtıldı.

Şahnahan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen kitap dağıtım programında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sosyal sorumluluk projeleri ve kaynak kitap dağıtımlarıyla öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunduklarını söyledi.

Lise öğrencilerinin geleceğini şekillendirecek sınavlar öncesinde her yıl olduğu gibi bu yılda TYT ve AYT kitap setleri dağıttıklarını aktaran Çınar, "Geleceğimizin teminatı, ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz sevgili gençlerimizin eğitim süreçlerine katkı sağlamak bizim temel görevlerimiz arasında yer almakta. Öğrencilerimize ne kadar iyi şartlar sunarsak, başarıları da o kadar büyük ve kalıcı olur. Üniversite sınavına girecek lise öğrencilerimizin eğitim hayatlarını kolaylaştırmak adına dağıtımına başladığımız TYT ve AYT kitap setleri de bu desteklerin önemli bir parçasıdır. İlçe genelindeki okullarımızı tek tek ziyaret eden personellerimiz toplamda 700 TYT ve AYT setlerini öğrencilerimize verdi." diye konuştu.

Çınar'ın konuşmasının ardından öğrencilere kitap seti verildi.

Programda, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı da hazır bulundu.