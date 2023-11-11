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        Malatya'da depremlerde hayatını kaybeden 1237 kişinin anısına fidan dikildi

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1237 kişinin hayatını kaybettiği Malatya'da, "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında yaşamını yitirenlerin anısına fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 15:25 Güncelleme: 11.11.2023 - 15:25
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        Malatya'da depremlerde hayatını kaybeden 1237 kişinin anısına fidan dikildi
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1237 kişinin hayatını kaybettiği Malatya'da, "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında yaşamını yitirenlerin anısına fidan dikildi.

        Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Beylerderesi Şehir Parkı 4. etabında gerçekleştirilen fidan dikme programında, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        İlçenin yapı stokunun yarısının depremlerde kaybedildiğini dile getiren Çınar, "Olumsuzluklara rağmen 9 ayı geride bıraktık. Her gün bir parça ilerliyoruz, iyileştiriyoruz. İmar, yeşil alan ve kültür faaliyetleriyle şehrimizi normalleştirmeye gayret ediyoruz. Bu çok büyük ve uzun süre etkisi devam edecek bir felaket. Depremde vefat eten 1237 hemşerimizin adı yaşasın, ruhları şad olsun diye fidan dikeceğiz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Çınar, Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar, protokol üyeleri ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları 1237 fidanı toprakla buluşturdu.

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