Yeşilyurt'ta depremlerde hasara uğrayan yollar onarılıyor

Malatya Yeşilyurt ilçesinde depremlerde hasara uğrayan yollarda yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hasara uğrayan yollarda yenileme çalışması yapılıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Banazı, Konak ve Horata mahallelerinde ulaşım ağını rahatlatmak amacıyla çalışma yürüttüklerini belirtti.

Çınar, mevcut yolları akıcı hale getirmek için çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Deprem öncesinde olduğu gibi deprem sonrasında vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği bu üç mahallemizin ulaşım ağını yenilemek için ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Bağ ve bahçe işlerinin yoğun olduğu, havası ve iklimiyle güzel bir atmosfere sahip bu güzel bölgemizin yaşam kalitesini artırmak içinde elimizden geleni yapıyoruz. Bu bölgemizde yaşanan deprem felaketinden sonra nüfus artışıyla birlikte bozulan ve yıpranan yollarımızı yeni yatırımlarla konforlu hale getirmeye çalışıyoruz."