Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Büyükşehir Belediyesi, çağrı merkezinde 45 bin 100 çağrıya cevap verildi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi ekipleri 3 ayda 45 bin 100 çağrıya cevap verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 16:49 Güncelleme: 12.11.2023 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya Büyükşehir Belediyesi, çağrı merkezinde 45 bin 100 çağrıya cevap verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi ekipleri 3 ayda 45 bin 100 çağrıya cevap verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çağrı merkezinde 3 ay içerisinde gelen 45 bin 100 çağrı cevaplandırıldı. Vatandaşlardan gelen 7 bin 942 talep, öneri ve şikayetten 7 bin 100'ü ise çözüme kavuşturuldu.

        Öte yandan, vatandaşların, 444 51 44 numaralı çağrı merkezini arayarak birçok alanda hizmet alabileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Mücadelede devre arası!
        Mücadelede devre arası!
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Manisa'da yağışla gelen facia!
        Manisa'da yağışla gelen facia!
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu
        Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Kartal kararını verdi!
        Kartal kararını verdi!
        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi

        Benzer Haberler

        Yeşilyurt'ta depremlerde hasara uğrayan yollar onarılıyor
        Yeşilyurt'ta depremlerde hasara uğrayan yollar onarılıyor
        Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Kale'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi
        Kale'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi
        Malatya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı
        Malatya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı
        Malatya'da depremlerde hayatını kaybeden 1237 kişinin anısına fidan dikildi
        Malatya'da depremlerde hayatını kaybeden 1237 kişinin anısına fidan dikildi
        Malatya'da fiber kabloları kesen zanlı tutuklandı
        Malatya'da fiber kabloları kesen zanlı tutuklandı