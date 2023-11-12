Malatya Büyükşehir Belediyesi, çağrı merkezinde 45 bin 100 çağrıya cevap verildi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi ekipleri 3 ayda 45 bin 100 çağrıya cevap verdi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi ekipleri 3 ayda 45 bin 100 çağrıya cevap verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çağrı merkezinde 3 ay içerisinde gelen 45 bin 100 çağrı cevaplandırıldı. Vatandaşlardan gelen 7 bin 942 talep, öneri ve şikayetten 7 bin 100'ü ise çözüme kavuşturuldu.
Öte yandan, vatandaşların, 444 51 44 numaralı çağrı merkezini arayarak birçok alanda hizmet alabileceği belirtildi.
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