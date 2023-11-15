Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Ticaret Borsası

        Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 198,90 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 15:41 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya Ticaret Borsası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 198,90 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Kuru kayısı Kg 157,08 198,90
        Natürel gün kurusu kayısı Kg 179,52 179,52
        Arpa Kg 4,44 4,44

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor

        Benzer Haberler

        Malatya'da 1260 litre sahte içki ele geçirildi
        Malatya'da 1260 litre sahte içki ele geçirildi
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Malatya'da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
        Malatya'da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa ve Malatya'da yağmur etkili oldu
        Şanlıurfa ve Malatya'da yağmur etkili oldu
        Malatya Ticaret Borsası
        Malatya Ticaret Borsası
        Malatya'da otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi
        Malatya'da otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi