Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 198,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 157,08 198,90 Natürel gün kurusu kayısı Kg 179,52 179,52 Arpa Kg 4,44 4,44