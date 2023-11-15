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        Japon mühendis Yoshinori Moriwaki Malatya'da deprem konusunda eğitim verdi

        Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Malatya'da deprem konusunda eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 21:10 Güncelleme: 15.11.2023 - 21:18
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        Japon mühendis Yoshinori Moriwaki Malatya'da deprem konusunda eğitim verdi
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        Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Malatya'da deprem konusunda eğitim verdi.

        Moriwaki, özel bir firma tarafından "Yeniden Hep Beraber Ayağa Kalkıyoruz" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında bir otelde düzenlenen programa katıldı.

        Eğitim öncesi konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, depremin değil, depreme dayanıksız yapıların insanları öldürdüğünü gördüklerini ifade etti.

        Moriwaki ise, yaklaşık 32 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve Türkiye'nin de Japonya gibi bir deprem ülkesi olduğunu belirtti.

        Kahramanmaraş'tan sonra "Nerede deprem olabilir?" diye kendisine sorulduğunu ifade eden Moriwaki, "Kahramanmaraş depreminde Hatay'da çok hasar oldu. Çünkü çok kötü zeminde. Sonra maalesef Hatay'da 2 kere deprem oldu. Hatay'dan sonra Suriye ve Kıbrıs'a giden fay hattı var. Denizin dibindeki fay kırılırsa tsunami olabilir, genel olarak bir metre dalgayı söyleyebilirim. En kötü senaryo ise hem deprem hem de kayma da olabilir. O zaman en kötü senaryo 3 metre. Denizden en az 3 metre yüksekte olmak lazım." diye konuştu.

        Tsunaminin Türkiye'de şimdiye kadar fazla yaşanmadığını dile getiren Moriwaki, İzmir depreminde dalga boyunun bir metre olduğunu aktardı.

        Japonya'da çocukların hem okulda hem de mahallelerinde ayda iki defa deprem tatbikatına katıldıklarını ifade eden Moriwaki, Türkiye'de deprem tatbikat sayısının kendi ülkelerine göre az olduğunu söyledi.

        Moriwaki, depreme hazırlık için oluşturulan yaşam üçgenlerinde, enkaz altında kalınması ihtimali göz önünde bulundurularak, su, sıvı ve çikolata bulundurulmasının vücudun sıvı ve besin ihtiyacının karşılanması açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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