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        Malatya'da hak sahipliği başvurusu yapamayan depremzedelere ek süre verildi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, hak sahipliği başvurusu yapamayan depremzedelere 2 günlük ek süre verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 13:09 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:09
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        Malatya'da hak sahipliği başvurusu yapamayan depremzedelere ek süre verildi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, hak sahipliği başvurusu yapamayan depremzedelere 2 günlük ek süre verildi.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, normal şartlarda sona eren başvuru süresince herhangi bir girişimde bulunmayan vatandaşların başvurularını 27-28 Kasım'da yapabilecekleri belirtildi.

        Vatandaşların e-Devlet üzerinden veya kent merkeziyle ilçelerdeki ofislerden başvurularını yapabilecekleri aktarılan açıklamada, sadece ilk defa başvuru yapacak olanların taleplerinin alınacağı ifade edildi.

        Vatandaşların 81 ildeki AFAD İl Müdürlüğüne ek süre başvurusu yapabileceği bildirildi.

        Oluşabilecek bilgi, belge uyumsuzluklarını gidermek adına vatandaşların aşağıda verilen bilgi ve belgeleri edinmelerinin faydalı olacağın ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Mülk sahibinin kendisi başvuru yapacaksa başvuru yapacağı bağımsız bölümün askı kodu, tapu belgesi, bağımsız bölüm numaratajı, ticarethane başvuruları için vergi levhası, ahır başvuruları için ecri misil, evli evlat başvuru yapacak ise başvuru yapacağı bağımsız bölümün askı kodu, tarihli yerleşim belgesi veya fatura aboneliği, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ebeveynine ait bağımsız bölümün tapu belgesi, bağımsız bölüm numaratajı gerekecek.

        Mülk sahibinin varisi başvuru yapacaksa da başvuru yapacağı bağımsız bölümün askı kodu, veraset ilan belgesi, tapu belgesi, bağımsız bölüm numaratajı, tapuda kayıtlı olmayan bağımsız bölümler için başvuru yapılacak ise başvuru yapacağı bağımsız bölümün askı kodu, imzaları eksiksiz olacak şekilde il muhaber belgesi, yapı kayıt (ödendi) belgesi, emlak beyannamesi, emlak vergisi, ecri misil evraklarından herhangi biriyle başvurusunu gerçekleştirebilecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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