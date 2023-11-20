Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 176 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 176,00 176,00 Kabuklu badem Kg 64,63 64,63 Arpa Kg 6,00 6,00