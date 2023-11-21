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        Malatya'da depremzede çocuklara bisiklet dağıtıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da konteyner kentte kalan 287 çocuğa bisiklet hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:19 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:37
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        Malatya'da depremzede çocuklara bisiklet dağıtıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da konteyner kentte kalan 287 çocuğa bisiklet hediye edildi.

        Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'da "Pedallar iyilik için dönecek" mottosuyla düzenlenen organizasyondan elde edilen gelirle alınan bisikletlerden 287'si Vali Ersin Yazıcı ve Antalyalı hayırsever iş insanı Haydar Barut tarafından Battalgazi Acıbadem Konteyner Kent’teki çocuklara dağıtıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ersin Yazıcı, "Çocukların mutluluğu her şeye değer, çocuklarımıza bir nebzede olsa mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Çocuklarımızın yüzünün gülümsemesi bize ümit veriyor. Onları geleceğe güzel bir şekilde hazırlayabilmemiz için moral ve motivasyonu yüksek tutmamız gerekiyor. Bu vesileyle çocuklara elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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