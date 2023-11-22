Malatya'da yaralı bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bahçelik alanda silahla vurulmuş halde bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alacakapı Mahallesi Boran Kanal Yolu'nda yaralı kişiyi bulanlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Silahla göğsünden vurulduğu belirlenen A.Ü.K. (58) ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma sürüyor.

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