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        Malatya'da yaralı bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bahçelik alanda silahla vurulmuş halde bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 21:28 Güncelleme: 22.11.2023 - 21:28
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        Malatya'da yaralı bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bahçelik alanda silahla vurulmuş halde bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Alacakapı Mahallesi Boran Kanal Yolu'nda yaralı kişiyi bulanlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Silahla göğsünden vurulduğu belirlenen A.Ü.K. (58) ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Soruşturma sürüyor.

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