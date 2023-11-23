Malatya'da depremlerde hayatını kaybeden öğretmenlerin kabri ziyaret edildi

Malatya'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden öğretmenlerin kabri ziyaret edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve beraberindeki heyet, Malatya Şehir Mezarlığı'nda depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Mezarlara karanfil bırakan Bakır, depremlerde kaybettikleri öğretmen arkadaşlarını rahmetle andıklarını söyledi.

Bakır, öğretmenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Behçet Bakır ve beraberindekiler daha sonra mezarlıktaki şehit ve diğer öğretmenlerin de mezarlarını ziyaret ederek dua etti.