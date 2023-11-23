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        Malatya'da depremlerde hayatını kaybeden öğretmenlerin kabri ziyaret edildi

        Malatya'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden öğretmenlerin kabri ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:31 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:37
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        Malatya'da depremlerde hayatını kaybeden öğretmenlerin kabri ziyaret edildi
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        Malatya'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden öğretmenlerin kabri ziyaret edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve beraberindeki heyet, Malatya Şehir Mezarlığı'nda depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

        Mezarlara karanfil bırakan Bakır, depremlerde kaybettikleri öğretmen arkadaşlarını rahmetle andıklarını söyledi.

        Bakır, öğretmenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

        Behçet Bakır ve beraberindekiler daha sonra mezarlıktaki şehit ve diğer öğretmenlerin de mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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