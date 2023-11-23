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        Malatya'da "Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı

        Malatya'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yol açtığı tahribat ile insan ve ekonomideki kayıpların etkisinin hafifletilmesi amacıyla Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) finansörlüğünde hayata geçirilecek "Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:32 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:41
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        Malatya'da "Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı
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        Malatya'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yol açtığı tahribat ile insan ve ekonomideki kayıpların etkisinin hafifletilmesi amacıyla Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) finansörlüğünde hayata geçirilecek "Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

        Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve Bingöl'ün Genç ilçesinde hayata geçirilecek projenin tanıtım toplantısı, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Malatya Vali Vekili Reşit Özer Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Fırat Nehri gibi çok önemli bir nimetin yanında yaşadıklarını, bu nehir üzerinde Karakaya ve Atatürk barajlarının yer aldığını anlattı.

        Bu barajların ekonomik ömrünün tabiat olayları ve bölge insanının elinde olduğunu dile getiren Özdemir, rehabilitasyon projeleriyle ekonomik ömrü uzatmanın gerektiğini ifade etti.

        Özdemir, "Mera ve ormanların ıslahı, küresel ısınmayla mücadele, yeni orman alanları, toprağın korunması ve bilinçli tarım, bütün bunlar hepimizin üzerinde hemfikir olduğumuz konulardır. Bütün bunları koruyup geliştirmek elimizdedir. Bu nevi çalışmalarla da umut ediyorum tabii afetleri de azaltacağız, ürün çeşitliliğini de arttıracağız. Bu havza içerisinde kuru tarım ve hayvancılık gibi hususlarda verim alacağımızı düşünüyorum." dedi.

        Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, 2024 yılında fizibilite çalışmalarını tamamlayıp 2025 yılında hayata geçirecekleri projenin tabii kaynakların iyileştirilmesi, ağaçlandırma, toprağın muhafazası, mera ıslah çalışmaları ve kırsalda halkın refahının arttırılmasını içerdiğini söyledi.

        Projenin 2013-2022 yıllarında Bingöl, Muş ve Elazığ illerinde hayata geçirdikleri Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin benzeri olacağını dile getiren Çetiner, Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'yle de Fırat Nehri kıyısındaki ilçelerle, 6 Şubat depremlerinden etkilenen ilçelerde tabii kaynakları iyileştirip hayat standardını yükselterek vatandaşa dokunacaklarını belirtti.

        Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı Planlama ve Değerlendirme Şube Müdürü Mehmet Metin Avşaroğlu ise IFAD’dan bir heyetin Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da saha çalışması yapacağını, buradaki bilgileri IFAD'a sunacağını, 50 milyon dolarlık bir kaynakla bu işe başlanacağını kaydetti.

        IFAD Ülke Direktörü Liam F. Chicca da projeye yöreye ilişkin öncelikleri değerlendirerek başlayacaklarını, yerel idarelerin, bölgede yaşayanların, kadınların, gençlerin önceliklerine ilişkin fikirleri dinleyeceklerini söyledi.

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