Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
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