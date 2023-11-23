Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 140,00 140,00 Sığır eti Kg 241,98 241,98