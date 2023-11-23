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        Malatya Valisi Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'dan Öğretmenler Günü mesajı

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:51 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:51
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        Malatya Valisi Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'dan Öğretmenler Günü mesajı
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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yazıcı, mesajında, büyük fedakarlık ve özveri göstererek, geleceğin teminatı olan çocukları yetiştiren, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, milli ve manevi değerleri öğreten, çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştıran öğretmenlerin bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve özel bir mesleği icra ettiğini vurguladı.

        Öğretmenlerin milletin yaşadığı her olayda ve durumda mevcut sorunlar karşısında sağduyulu bakış açısıyla çözümün bir parçası olduğunu kaydeden Yazıcı, "Ülkemizi olumsuz etkileyen deprem sürecinde öğretmenlerimiz, sosyal destek ekiplerinde, yardım çalışmalarında ön saflarda yer almıştır. Öte yandan uzaktan eğitim çalışmalarıyla öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması noktasında da çaba göstererek bu sürecin isimsiz kahramanları olmuşlardır. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ise öğretmenlerin, meslekleri ve üstlendikleri rol model nedeniyle önemli bir yere sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Gelecek nesillerimizi emanet ettiğimiz fedakar öğretmenlerimizin bu çok anlamlı günleri olan Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Öğretmenlik mesleğinden gelen biri olarak Öğretmenler Günü benim için de ayrı bir önem arz etmektedir. Öğretmenlerimiz okullarda sadece bir eğitici değil, aynı zamanda öğrencileri için bir anne, bir baba, bir rehberdirler. 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' inancından, 'Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' hedefine uzanan her el öğretmenlerin elidir. Bu el, çağdaş Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyacak eldir. Bu anlamlı günde vefat eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, tüm eğitim camiamızın Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum."

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