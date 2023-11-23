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        Malatya'daki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:24 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:24
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        Malatya'daki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 15-22 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 2 kilo 90 gram kubar esrar, 405 gram metamfetamin, 23 bin 676 sentetik ecza, 25 gram sentetik uyuşturucu, 4 ekstazi, tüfek, tabanca, 75 mermi, 3 hassas terazi ve 12 bin 640 TL ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Bu arada, aynı suçlardan aranan 10 firari hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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