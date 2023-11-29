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        Malatya'da cinayet zanlısı bir kişi tutuklandı

        Malatya'da kayıp olarak aranan ve cesedi bulunan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 09:59 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:59
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        Malatya'da cinayet zanlısı bir kişi tutuklandı
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        Malatya'da kayıp olarak aranan ve cesedi bulunan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi'nde 21 Kasım'da yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan ve bir iş yerinde cesedi bulunan İ.T'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatan polis, H.T. ve V.T'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T. tutuklandı, V.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi'nde M.T, babası İ.T’nin (50) üzerinde bir miktar parayla müteahhide ödeme yapmak için evden çıktığını ancak bir daha haber alamadıklarını belirterek, emniyete kayıp başvurusu yapmıştı. İ.T, 22 Kasım'da bir iş yerinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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