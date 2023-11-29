KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Malatya'da ziyaretlerde bulundu:

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dizi program ve ziyaret için kente gelen Töre, Vali Ersin Yazıcı, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Töre'ye Vali Ersin Yazıcı tarafından kent hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Töre, Malatya'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek 6 Şubat depreminin acısını halen KKTC olarak yaşadıklarını dile getirdi.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileyen Töre, misafirperverliği için Vali Yazıcı'ya teşekkür etti.

- Büyükşehir Belediyesi ziyareti

Zorlu Töre, kentteki temasları kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.

Zorlu Töre ve beraberindeki heyet, ziyarette Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vahap Erdem ile bir süre görüştü.

Depreme karşı daima hazırlıklı olmak gerektiğini anlatan Töre, "Depremlerden ibret almamız gerekir. Acı düştüğü yeri daha fazla yakar ama bu acı Türk milletini çok yakmıştır. Türkiye'yi çok yakmıştır. KKTC'yi de çok yakmıştır. Deprem bölgesinde KKTC vatandaşlarımız vardı. Voleybol takımımız Adıyaman'daydı oradaki otelde 25'i çocuk olmak üzere 35 KKTC vatandaşı hayatını kaybetti. Acı kolay unutulmuyor, birçok aile perişan oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü olduğunu vurgulayan Töre, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inanıyorum ki bu sıkıntılar tez zamanda atlatılacak ve yeniden istikrar sağlanacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Malatyalı kardeşimiz çok var. Malatya tarihi bir şehir, Battalgazi'nin şehridir. Bu şehirde yaşamış ve Türk tarihine yön vermiş, Türk tarihine damga vurmuş olan herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Depremden dolayı şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı bir ömür diliyorum. Hep birlikteyiz, biriz, beraberiz ve hep birlikte Türk milletiyiz."

Töre, il dışında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile de telefon görüşmesi yaptı.