Turgut Özal Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Malatyalıların uğrak yerlerinden biri olan Orduzu Mahallesi'ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yaprakların sararmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Parktaki ağaçların sararmış görüntüsü görsel şölen sunarken, tabiat parkına gelen aileler ve fotoğraf severler, burada fotoğraf çekerek keyifli dakikalar geçiriyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.