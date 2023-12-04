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        Turgut Özal Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu

        Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:41 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:55
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        Turgut Özal Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu
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        Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor.

        Malatyalıların uğrak yerlerinden biri olan Orduzu Mahallesi'ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yaprakların sararmasıyla güzel görüntüler oluştu.

        Parktaki ağaçların sararmış görüntüsü görsel şölen sunarken, tabiat parkına gelen aileler ve fotoğraf severler, burada fotoğraf çekerek keyifli dakikalar geçiriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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