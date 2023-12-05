Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Kuşdoğan Mahallesi'ndeki 30 köy evinin yapımında sona yaklaşıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşdoğan Mahallesi'nde yapımı süren 30 köy evinin 2024'ün ilk aylarında teslim edileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya Kuşdoğan Mahallesi'ndeki 30 köy evinin yapımında sona yaklaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşdoğan Mahallesi'nde yapımı süren 30 köy evinin 2024'ün ilk aylarında teslim edileceği bildirildi.

        Yeşilyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TOKİ tarafından Kuşdoğan Mahallesi'nde depremzedelere tahsis edilmek üzere yapımına başlanan 30 köy evinin yapımında sona yaklaşıldı.

        Şantiye alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mahallenin yeni köy evleriyle daha modern ve güzel bir yaşam alanına dönüşeceğini belirtti.

        Belediyenin köy evlerinin yapımına katkı sunduğunu ifade eden Çınar, şunları kaydetti:

        "Kuşdoğan'da ilk etapta yer alan 30 konutumuzun yapımında sona yaklaşıldı, kaba inşaatların büyük bir kısmı tamamlandı. Çatılar bitti, duvarlar yapıldı, iç tesisatların yapımı sürüyor, iç ve dış imalatların tamamlanmasından sonra yapılacak çevre düzenlemesi ve alan yenilenmesinden sonra buradaki evler hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. 2024 yılının Şubat ayına doğru teslim edilecek olan ilk etaptaki 30 konutun ardından yine bu bölgede ikinci etap konutların yapımı da hız kazanacak. Vatandaşlarımızı sıcak ve güvenilir konutlara taşımak için bizlerde her türlü desteği veriyoruz. Deprem yaralarını el birliğiyle sarıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Malatya Doğanşehir'de köy tipi afet evlerinin inşası sürüyor
        Malatya Doğanşehir'de köy tipi afet evlerinin inşası sürüyor
        Malatyalı kadınlar depremzedeler için battaniye örüyor
        Malatyalı kadınlar depremzedeler için battaniye örüyor
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda elektronik cihazlar ele geçirildi
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda elektronik cihazlar ele geçirildi
        Turgut Özal Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu
        Turgut Özal Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu
        Darende'de Filistin'e destek amacıyla kermes yapıldı
        Darende'de Filistin'e destek amacıyla kermes yapıldı
        Yeşilyurt'taki depremzedelerin köy evleri inşa ediliyor
        Yeşilyurt'taki depremzedelerin köy evleri inşa ediliyor