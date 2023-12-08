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        Malatya'da yolcu minibüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Malatya'da yolcu minibüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 19:51 Güncelleme: 08.12.2023 - 19:51
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        Malatya'da yolcu minibüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Malatya'da yolcu minibüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.

        B.Y. idaresindeki 44 M 0197 plakalı yolcu minibüsü Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde, A.G. yönetimindeki 44 S 0706 plakalı okul servisi ile çarpıştı.

        Kazada minibüs sürücüsü B.Y. ile servisteki öğrenciler Z.N.M, Y.Ç.G, A.Ç, M.T, ve F.B.E. yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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