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        Malatya'da orta hasarlı binadan hırsızlık iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar alan bir binanın duvarlarını delerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 10:36 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:02
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        Malatya'da orta hasarlı binadan hırsızlık iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar alan bir binanın duvarlarını delerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Bayram Mahallesi'nde orta hasarlı binadaki 10 daireden hırsızlık olayıyla ilgili zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, binanın duvarlarını delerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Ö.D, F. T, ve H.İ.G'yi yakaladı. Çalınan kombi, petek ve bisikletlerin bir kısmı da bulundu.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar alan bir binanın duvarlarını delerek 10 daireden hırsızlık yapılmış, evlerdeki birçok eşya çalınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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