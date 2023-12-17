Gürkan, Kuzey Kuşak Yolu'na yapılan bağlantı yollarını inceledi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuzey Kuşak Yolu'na yapılan bağlantı yollarındaki çalışmaları inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuzey Kuşak Yolu'na yapılan bağlantı yollarındaki çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, Kuzey Kuşak Yolundaki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Konuyla ilgili açıklamalarına yer verilen Gürkan, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığında görevli ekiplere teşekkür etti.

Ergenekon Köprüsü ve Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Kuzey Kuşak Yolu'yla bağlantı yolunun çalışmalarını yerinde incelediklerini belirten Gürkan, burada bir taraftan Kuzey Kuşak Yolu'na bağlantılar verdiklerini, diğer taraftan ise Danişmend Gazi ve Alp Er Tunga Bulvarı'na bağlanan bir yol yaptıklarını aktardı.

Bu yolun Kaynarca, Emeksiz Caddesi, Dilek Mahallesi ve Şehir Mezarlığı yoluna bağlantıları da sağlayacağını kaydeden Gürkan, Topsöğüt'ten Sivas Caddesi'ne ve aşağı bölgeden de Kuzey Çevre Yolu'na bağlanacağını belirti.

Kentin trafik anlamında rahatlatılması için büyük gayret gösterdiklerine dikkat çeken Gürkan, "Burası 50 metrelik bir yol. Bu yolun ışıklandırmaları, bisiklet yolları, refüj ve aydınlatmalarıyla beraber hakikaten şehrimizin güzide, mümtaz bir yolu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert de Ergenekon Köprüsü ile Kuzey Kuşak Yolu'nda bağlantı yolu için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Kuzey Kuşak Yolu'nun hem mezarlık bağlantısı, hem burası, Çarmuzu bağlantısı, Emeksiz Caddesi bağlantısı ve Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ile birleşme bağlantıları var. Kuzey Kuşak Yoluyla beraber bu bağlantı yolları da bitmek üzere." ifadelerini kullandı.