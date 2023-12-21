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        Kalp krizi nedeniyle vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Deniz, Malatya'da defnedildi

        İzne geldiği Malatya'da kalp krizi nedeniyle vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammed Furkan Deniz, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 14:16 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:46
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        Kalp krizi nedeniyle vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Deniz, Malatya'da defnedildi
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        İzne geldiği Malatya'da kalp krizi nedeniyle vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammed Furkan Deniz, toprağa verildi.

        Adana İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken izne geldiği Malatya'da halı saha maçı esnasında kalp krizi geçirerek, vefat eden Jandarma Astsubay Muhammed Furkan Deniz için Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip tören düzenlendi.

        Deniz'in, Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu. Deniz'in yakınları törende zaman zaman göz yaşlarına hakim olamadı.

        Kılınan cenaze namazının ardından Deniz'in cenazesi, toprağa verildi,

        Törene, İl Jandarma Komutanvekili Jandarma Albay Cihan Çetin, Muhammed Furkan Deniz'in annesi Emine ile yakınları katıldı.

        Öte yandan Deniz'in nişanlanmak için izne geldiği ve pazar günü nişanlanacağı öğrenildi.

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