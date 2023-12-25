Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü vefatının 50. yılında memleketi Malatya'da anıldı

        İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 50. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 11:56 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü vefatının 50. yılında memleketi Malatya'da anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 50. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen törenle anıldı.

        Tarihi Kapalı Çarşı üstündeki İnönü Anıtı önündeki törende, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ile siyasi parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri anıta çelenk sundu.

        Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve 2. Ordu Bando Takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

        Törene kurum ve kuruluşların il müdürleriyle siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

        Öte yandan törene katılan CHP İl Başkanı Barış Yıldız, yaptığı açıklamada, vefatının 50. yıl dönümünde İsmet İnönü'yü memleketi Malatya'da anmak ve onunla gurur duyduklarını belirtmek için toplandıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Atlı polislerin zorlu eğitimi görüntülendi
        Atlı polislerin zorlu eğitimi görüntülendi
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...

        Benzer Haberler

        Zayıflamak için başladığı kick boksta dünya kupası üçüncülüğüne uzandı
        Zayıflamak için başladığı kick boksta dünya kupası üçüncülüğüne uzandı
        Malatya'da şehitler için yapılan hatimlerin duası edildi
        Malatya'da şehitler için yapılan hatimlerin duası edildi
        Malatya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Malatya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Malatya'da bir kişi termosifonunun patlaması sonucu yaralandı
        Malatya'da bir kişi termosifonunun patlaması sonucu yaralandı
        HÜDA PAR Malatya 3. Olağan İl Kongresi yapıldı
        HÜDA PAR Malatya 3. Olağan İl Kongresi yapıldı
        Şehit Taşkın'ın 'al bayraklı tabut' paylaşımı ortaya çıktı
        Şehit Taşkın'ın 'al bayraklı tabut' paylaşımı ortaya çıktı